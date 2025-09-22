Северная Корея открыта для переговоров с США

Photo : YONHAP News

Северная Корея готова к диалогу с США, если Вашингтон откажется от своей цели - денуклеаризации Северной Кореи. Как сообщает агентство ЦТАК, об этом заявил лидер КНДР Ким Чон Ын на Верховном народном собрании, состоявшемся в воскресенье. Ким Чон Ын также отметил, что у него остались «хорошие воспоминания» о президенте США Дональде Трампе. «Если США откажутся от своей пустой одержимости денуклеаризацией и надеются на искреннее мирное сосуществование с Северной Кореей, основанное на признании реальности, у нас нет причин не садиться за стол переговоров с США», - добавил Ким Чон Ын. Лидер Северной Кореи подчеркнул, что Северная Корея отнюдь не откажется от ядерного оружия, сказав, что весь мир хорошо знаком с тем, что дальше сделают США после денуклеаризации и разоружения. Однако Ким Чон Ын оставил открытой возможность сесть за стол переговоров с США, если Вашингтон не будет требовать ядерного разоружения в качестве условия для переговоров. В отношении РК, лидер Северной Кореи заявил, что никогда не сядет за стол переговоров с Югом, подчеркнув, что Север не будет стремиться к объединению с РК. «Мы никогда не объединимся со страной, которая доверяет свою политику и оборону иностранной державе», — заявил лидер Северной Кореи, назвав межкорейское объединение «ненужным». Ким Чон Ын также отверг трёхэтапный план денуклеаризации Северной Кореи, предложенный президентом РК Ли Чжэ Мёном, заявив, что эта идея - лишь «копия» предложений его предшественников. Ли Чжэ Мён заявил, что будет придерживаться трёхэтапного плана денуклеаризации Северной Кореи, начинающегося с заморозки ядерной и ракетной программ Северной Кореи на первом этапе.