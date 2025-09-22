Инвестиционная политика США грозит РК финансовым кризисом

Photo : YONHAP News

РК столкнется с финансовым кризисом, аналогичным тому, который случился в 1997 году, если Сеул примет инвестиционные требования Вашингтона без гарантий. Об этом заявил президент РК Ли Чжэ Мён в интервью агентству Reuters. «Если бы мы изъяли 350 млрд долларов, как того требуют США, без валютного свопа и вложили все эти средства в наличные в США, РК столкнулась бы с ситуацией, подобной той, которая была во время финансового кризиса 1997 года», — сказал Ли Чжэ Мён в интервью. Он подчеркнул, что РК отличается от Японии, заключившей торговое соглашение с США с инвестиционным пакетом, отметив, что валютные резервы Токио более чем вдвое превышают южнокорейские, и что у Японии есть своп-линия с США. Президент РК добавил, что Сеул и Вашингтон согласились с тем, что любые инвестиционные проекты должны быть коммерчески жизнеспособными, но проработка деталей оказывается сложной. Он выразил сожаление, что недавний арест иммиграционными властями США более 300 южнокорейских рабочих на строительной площадке завода по производству аккумуляторов компаний Hyundai и LG в Джорджии вызвал общественное возмущение, но заверил, что инцидент не повлияет на двусторонний альянс.