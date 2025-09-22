В РК начался приём заявок на второй этап получения денежных ваучеров

Photo : YONHAP News

22 сентября в РК начался приём заявок на второй этап денежных выплат в рамках программы стимулирования частного потребления и стабилизации экономики. Как сообщили в министерстве административного управления и безопасности 22 сентября, приём заявок будет проходить по 31 октября как в онлайн, так и в офлайн-формате. В рамках этой программы 90% всех граждан будут иметь право на выплату в размере 100 000 вон (72 доллара) на человека. В отличие от первой выплаты денежных ваучеров, предлагаемых всем гражданам, домохозяйства с высокими доходами и те, чья налоговая база на имущество в прошлом году превысила 1,2 млрд вон (857 тыс. долларов), не будут иметь права на получение вторых денежных ваучеров. Выплаты можно получить несколькими способами: кредитными или дебетовыми картами, предоплаченными картами или подарочными сертификатами, выпущенными местными органами власти. Ими нельзя воспользоваться в крупных супермаркетах и универмагах.