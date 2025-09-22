Президент РК обещает провести оборонную реформу

Photo : YONHAP News

Президент РК Ли Чжэ Мён пообещал не полагаться исключительно на численность войск, а провести мощную оборонную реформу, цель которой - создать эффективные и независимые вооружённые силы, способные защитить страну от любого вторжения. В своём аккаунте в социальных сетях президент подчеркнул важность достижения мощных и автономных оборонных возможностей, когда мир движется к соперничеству и вооружённому конфликту после одного из самых продолжительных периодов мирного сосуществования в истории человечества. Президент РК призвал к дальнейшему увеличению расходов на оборону и созданию «умных» вооружённых сил, одновременно развивая военную промышленность страны и укрепляя дипломатию безопасности. Ли Чжэ Мён отметил, что РК располагает резервом численностью 2,6 млн человек, готовым вступить в бой в любой момент, подчеркнув при этом, что страна занимает пятое место в мире по обороноспособности. «Хотя демографическая проблема действительно серьёзна, а военных ресурсов на ближайшую перспективу недостаточно, не стоит беспокоиться о наших оборонных возможностях, просто сравнивая численность регулярных войск» - отметил глава государства. «Пятьдесят человек, оснащённых боевыми роботами с искусственным интеллектом, автономными беспилотниками и высокоточными ракетными системами нападения и обороны, могут справиться с десятками тысяч врагов», — подчеркнул Ли Чжэ Мён, призвав к переходу к «умной» и профессиональной армии, вооружённой передовыми технологиями.