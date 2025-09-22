Сбор для новых заявителей на визу H-1B в США составит 100 тыс. долларов

Photo : YONHAP News

Белый дом подтвердил, что недавно объявленный сбор за визу H-1B не будет распространяться на действующих держателей. В публикации на сайте X в субботу пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сказала, что сбор в размере 100 тыс. долларов для заявителей на получение визы H-1B, для высоко квалифицированных иностранных работников, будет применяться «только к новым визам и не будет применяться к уже получавшим её». Она подчеркнула, что сбор не будет взыматься снова, назвав его «единовременным». Пресс-секретарь Белого дома также отметила, что «держатели виз H-1B могут выезжать из США и въезжать в страну так же как и обычно». Разъяснения пресс-секретаря Белого дома последовали за подписанным Дональдом Трампом в пятницу указом о введении сбора в размере 100 тыс. долларов для заявителей на визу H-1B, которая в первую очередь ориентирована на специалистов в области науки, технологий, инженерии и математики (STEM).