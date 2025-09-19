Президент РК отправляется в Нью-Йорк на сессию ГА ООН

Photo : YONHAP News

22 сентября президент РК Ли Чжэ Мён отправляется с пятидневным визитом в США для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где выступит с речью и проведёт открытые обсуждения в Совете Безопасности. По сообщению представителя администрации президента РК, по прибытии в Нью-Йорк Ли Чжэ Мён встретится с генеральным директором международной инвестиционной компании BlackRock Ларри Финком, чтобы обсудить сотрудничество в областях искусственного интеллекта и энергетического перехода. 23 сентября президент РК выступит с речью на сессии Генеральной ассамблеи ООН. Ли Чжэ Мён представит видение внешней политики страны, нацеленное на установление мира на Корейском полуострове и расскажет о восстановлении демократии в РК. Кроме того, у президента РК запланированы двусторонние переговоры с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем, а также лидерами Франции, Италии, Узбекистана, Чехии и Польши. 24 сентября в Совете Безопасности ООН состоятся открытые дебаты на тему «Искусственный интеллект, международный мир и безопасность», которые пройдут под председательством Ли Чжэ Мёна. На 25 сентября запланировано участие южнокорейского лидера в инвестиционном форуме. Официальная встреча с президентом США Дональдом Трампом не планируется, но два лидера могут встретиться в неформальной обстановке.