Главные дипломаты РК, США и Японии встретятся в Нью-Йорке

Photo : YONHAP News

Главы внешнеполитических ведомств РК, США и Японии проведут трёхсторонние переговоры на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. По сообщению МИД РК, министр иностранных дел Чо Хён, госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Японии Такэси Ивая встретятся 22 сентября. Они сопровождают лидеров своих стран — президента РК Ли Чжэ Мёна, президента США Дональда Трампа и премьер-министра Японии Сигэру Исибу — на Неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Ожидается, что главные дипломаты воспользуются переговорами, чтобы подчеркнуть общую приверженность трёхстороннему партнёрству и предпринять усилия по более тесной координации по вопросам, представляющим общий интерес, включая ядерную проблему Северной Кореи. Последние трёхсторонние переговоры на высшем дипломатическом уровне проходили в Малайзии в рамках встреч Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. В них с южнокорейской стороны принимал участие первый заместитель министра иностранных дел Пак Юн Чжу.