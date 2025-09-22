Предприниматели РК призывают снизить пошлины

Южнокорейские компании призвали правительство РК добиваться снижения американских пошлин на стратегически важные товары и улучшения визовой программы США для корейских рабочих. Обращение было высказано в ходе семинара, организованного 22 сентября Корейской торгово-промышленной палатой В нём приняли участие министр промышленности, торговли и энергетики Ё Хан Гу и руководители ряда ведущих компаний. Открывая семинар, председатель комитета по международной торговле ТПП, президент POSCO International Ли Ге Ин отметил, что, благодаря недавним переговорам между РК и США по тарифам и двустороннему саммиту, напряжённость, вызванная политикой США, во многом смягчилась». Он добавил, что недавний визовый инцидент, затронувший корейских рабочих на строительной площадке завода по производству аккумуляторов Hyundai Motor и LG в штате Джорджия, показал возможность возникновения непредвиденных трудностей в любое время. Участники семинара отметили, что отсрочка или освобождение от уплаты тарифов крайне необходимы для стратегических секторов, таких как судостроение и атомная энергетика.