Президент РК обещает оказать поддержку киноиндустрии

Photo : YONHAP News

Президент РК Ли Чжэ Мён пообещал на Пусанском международном кинофестивале (BIFF) оказать широкую поддержку для обеспечения устойчивого развития экосистемы кинопроизводства и роста отрасли. Заявление было сделано в прошедшую субботу во время обсуждения фильма «Время кино», рассказывающего о значении кинематографа и театров. Ли Чжэ Мён подчеркнул, что кино — это многогранное искусство и одновременно крупная индустрия, но сейчас корейская экосистема кинопроизводства переживает кризис, а ведь для многих это - источник средств к существованию. Как президент страны, он заверил, что правительство окажет внимание и достаточную поддержку для обеспечения устойчивого роста индустрии с нуля. 17 сентября Пусанский международный кинофестиваль начал свою 10-дневную программу, представив 328 фильмов. По сообщению администрации президента, визит Ли Чжэ Мёна в Пусан был призван «продемонстрировать заинтересованность правительства в кино- и видеоиндустрии и приверженность устойчивому развитию этой области».