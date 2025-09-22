РК и Таиланд обсуждают экономическое сотрудничество

Photo : YONHAP News

РК и Таиланд проводят в Сеуле седьмой раунд переговоров по всеобъемлющему соглашению об экономическом партнёрстве (CEPA). Переговоры продлятся с 22 по 25 сентября. По сообщению министерства промышленности, торговли и энергетики РК, в ходе очередного раунда переговоров по CEPA стороны планируют сосредоточиться на достижении прогресса в семи секторах, включая товары, услуги, инвестиции, цифровую экономику и финансы. РК заинтересована в укреплении экономического сотрудничества с Таиландом, имеющим вторую по величине экономику в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), особенно на фоне усиления протекционизма в мировой торговле. «Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнёрстве между РК и Таиландом, как следует из его названия, включает не только открытие рынков между двумя странами, но и налаживание институциональной основы для двустороннего сотрудничества в различных областях», - заявил заместитель министра по торговым переговорам Но Гон Ги.