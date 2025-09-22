Korean Air расширяет использование экологичного авиатоплива

Photo : YONHAP News

Южнокорейский крупнейший авиаперевозчик Korean Air сообщила о расширении использования экологичного авиатоплива (SAF) на своих маршрутах в Японию в рамках усилий по сокращению выбросов углекислого газа. На рейсах из Инчхона в Кобе и из Кимпхо в Осаку с сентября по декабрь этого года будет введена однопроцентная смесь экологичного авиатоплива (SAF) отечественного производства. Программа распространяется примерно на 90 рейсов по маршруту Инчхон-Кобе и 26 рейсов по маршруту Кимпхо-Осака. Korean Air уже с августа 2024 года использует SAF местного производства на маршруте Инчхон-Ханэда в рамках проверки безопасности и эксплуатационных характеристик топлива. По оценкам специалистов, SAF позволяет сократить выбросы углекислого газа до 80% по сравнению с обычным авиатопливом и считается ключевым компонентом стратегии декарбонизации авиационной отрасли. Korean Air сообщила, что используемый компанией SAF поставляется южнокорейскими нефтеперерабатывающими заводами HD Hyundai Oilbank и GS Caltex. Ранее в этом месяце правительство объявило о планах ввести обязательное минимальное содержание SAF в топливе на исходящих рейсах в размере 1% с 2027 года, а затем постепенно увеличить долю его содержания до 3–5% к 2030 году и 7–10% к 2035 году.