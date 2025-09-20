РК не стремится к «поглощающему объединению»

Photo : KBS News

В связи с тем, что северокорейский лидер Ким Чон Ын подчеркнул прекращение любого рода диалога с Югом, вновь упомянув об амбициях Южной Кореи по поглощающему объединению, правительство РК повторно заявило о неизменности своей позиции: «Мы уважаем режим КНДР, не стремимся ни к какой форме поглощающего объединения и не имеем намерений совершать какие-либо враждебные действия по отношению к Северной Корее». 22 сентября представитель министерства по делам воссоединения Ку Бён Сам на регулярном брифинге заверил, что правительство РК будет стараться устранить враждебность между Югом и Севером и развивать мирные отношения с Севером путём ослабления напряженности и восстановления доверия с долгосрочной перспективой. Между тем, председатель КНДР Ким Чон Ын выступая на 13-м заседании 14-го созыва Верховного народного собрания, состоявшемся вчера во Дворце собраний Мансудэ в Пхеньяне заявил, что Северная Корея не сядет за стол переговоров с РК и не будет с ней сотрудничать, поскольку правительство Ли Чжэ Мёна в своих намерениях "поглощающего объединения" даже превосходит предыдущие "консервативные" режимы, сделавшие политику, направленную против КНДР своим государственным курсом. Ким Чон Ын раскритиковал недавние совместные военные учения Южной Кореи и США, подчеркнув, что сначала говорят о том, что "непременно восстановят межкорейские отношения" и "будут терпеливо шаг за шагом строить башню доверия", а потом "расширяют и усиливают агрессивные военные учения".