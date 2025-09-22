В РК ожидают встречи лидеров КНР и США

Photo : YONHAP News

Администрация президента РК приветствует встречу лидеров США и Китая, которая планируется в историческом городе Кёнчжу провинции Кёнсан-Пукто, где состоится саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). 19 сентября президент США Дональд Трамп написал на своей странице в социальных сетях: «Договорился о встрече с председателем Си Цзиньпином на саммите АТЭС, который пройдет в Южной Корее», добавив, что «обе стороны с нетерпением ожидают встречи». 20 сентября пресс-секретарь президента РК Кан Ю Чжон подчеркнула, что правительство РК всецело поддерживает многостороннее дипломатическое общение между странами-членами на полях саммита АТЭС», добавив, что «проведение встречи лидеров США и Китая в Южной Корее - это то, что мы приветствуем». Далее она сообщила, что правительство Южной Кореи «готово оказать максимальную поддержку» для того, чтобы встреча лидеров США и КНР состоялась.