В Канныне отменили режим ЧС

Photo : YONHAP News

Министерство административного управления и безопасности РК сообщило об отмене режима чрезвычайной ситуации (ЧС), введённого в городе Канныне провинции Канвондо в связи с засухой. Режим ЧС действовал с 30 августа. Спустя три недели уровень воды в регионе стабилизировался, и 22 сентября с 18:00 управление водными ресурсами перешло на обычный режим работы. Ожидается, что снятие ограничений положительно скажется на восстановлении местной экономики в период осеннего праздника урожая и поминовения предков Чхусок. За время действия ЧС для доставки питьевой воды было задействовано около 20 тысяч человек, а также автомобили, вертолёты, патрульный корабль для охраны островов Токто, корабли береговой охраны и системы распыления воды. Кроме того, правительство продолжает принимать меры для обеспечения дополнительных источников воды, приоритетно выделив специальный грант в размере 3 мрд 400 млн вон (2 млн 438 тысяч долларов) на строительство объектов водоснабжения и углубление верховьев рек. Начиная с 20 сентября, жителям Каннына каждый день дополнительно подаётся 10 тысяч тонн воды из уезда Пхёнчхан-гун. По данным властей, благодаря недавно прошедшим дождям, уровень воды в основном водохранилище Обон в Канныне продолжает расти. К 22 сентября он достиг 60% нормы.