Начал работу совет по вопросам занятости и безопасности в энергетике

Photo : YONHAP News

Правительственный консультативный совет, созданный для обсуждения мер по повышению безопасности в энергетической отрасли, начал свою работу. 22 сентября в Сеуле на церемонии назначения частных членов «Консультативного совета по вопросам занятости и безопасности в энергетической отрасли» премьер-министр РК Ким Мин Сок призвал найти практические способы улучшения безопасности и укрепления стабильной занятости работников угольных электростанций. В то же время он подчеркнул, что в условиях достижения углеродной нейтральности необходимо поэтапно закрывать угольные электростанции и переходить на новые источники энергии, и выразил надежду на тщательное обсуждение мер по совершенствованию структуры отрасли технического обслуживания электростанций. Правительственный консультативный совет был создан после трагической гибели в июне внештатника компании Korea Power O&M Ким Чхун Хёна. В состав совета вошли 15 представителей рабочих и экспертов профильных отраслей, а итоги его работы будут опубликованы в виде отчёта в конце этого года.