В РК готовятся к празднику Чхусок

Photo : YONHAP News

Министр продовольствия, сельского и лесного хозяйства РК Сон Ми Рён 22 сентября посетила яблочную ферму и центр распределения в уезде Поын-гун провинции Чхунчхон-Пукто, где заверила, что к осеннему празднику Чхусок будет обеспечен достаточный запас праздничных товаров. Сон Ми Рён отметила увеличение поставок 15 основных праздничных товаров в 1,6 раза по сравнению с обычным уровнем за три недели до праздника Чхусок. Также она подчеркнула, что министерство будет работать над снижением потребительских цен в праздничный сезон, используя беспрецедентную государственную программу скидочной поддержки для сельхозпродукции объёмом 50 миллиардов вон в сочетании с акциями производителей и дистрибьюторов. По данным министерства, за три недели до праздника Чхусок оптовая цена яблок сорта «Хонро» составляла 59 266 вон за 10 килограммов, что на 18,4% ниже уровня прошлого года. Также ожидается, что оптовые цены на яблоки, груши и другие основные фрукты останутся стабильными, благодаря увеличению поставок. Для подготовки к празднику министерство планирует поставить 150 тысяч подарочных наборов среднего и малого размера — на 50 тысяч больше, чем в прошлом году.