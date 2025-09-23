Разрешена съёмка в зале суда по делу Ким Гон Хи

По сообщениям юридических кругов от 22 сентября, Центральный окружной суд Сеула разрешил СМИ проводить съёмку на первом заседании по делу бывшей первой леди Ким Гон Хи, которое состоится 24 сентября в 14:10. Она обвиняется в нарушении Закона о рынках капитала и Закона о политических фондах. Согласно правилам Верховного суда, председательствующий судья может разрешить съёмку только с согласия подсудимого. Однако в случае сильного общественного интереса разрешение может быть выдано независимо от согласия подсудимого. Ким Гон Хи предъявлено обвинение в причастности к манипуляциям с акциями компании Deutsch Motors в 2009–2012 годах, где она выступала в роли инвестора. Кроме того, она обвиняется в том, что во время президентских выборов 2022 года 58 раз получала на безвозмездной основе результаты опросов общественного мнения от политического брокера и оказывала влияние на выдвижение бывшего депутата Национального собрания Ким Ён Сон от партии Сила народа на дополнительных выборах. В обвинительном заключении также указано получение взятки от представителей Церкви Объединения в период с апреля по август 2022 года.