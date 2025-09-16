Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Политика

Ли Чжэ Мён встретился с гендиректором BlackRock

Write: 2025-09-23 13:14:49Update: 2025-09-23 23:39:15

Ли Чжэ Мён встретился с гендиректором BlackRock

Photo : YONHAP News

Президент РК Ли Чжэ Мён, находящийся в Нью-Йорке для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, встретился 22 сентября с генеральным директором крупнейшей в мире компании по управлению активами BlackRock, председателем Всемирного экономического форума Ларри Финком. Финк пообещал активно сотрудничать с РК, чтобы она могла стать “азиатским центром искусственного интеллекта”. Президент РК, в свою очередь, подчеркнул необходимость тесного партнёрства для достижения практических результатов и пригласил Ларри Финка посетить Сеул. Итогом встречи стало подписание меморандума о взаимопонимании по глобальному сотрудничеству в области искусственного интеллекта между министерством науки и информационно-коммуникационных технологий РК и компанией BlackRock. Документ предусматривает сотрудничество в сферах ИИ и возобновляемой энергетики, выработку комплексного подхода к удовлетворению стремительно растущего спроса на ИИ, а также сотрудничество по созданию в стране Азиатско-Тихоокеанского центра ИИ и размещению гипермасштабного дата-центра на базе возобновляемой энергии.
Список

Новости по этой теме

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >