Политика

Глава Церкви Объединения Хан Хак Ча арестована

Write: 2025-09-23 13:37:36Update: 2025-09-24 00:53:55

Глава Церкви Объединения Хан Хак Ча арестована

Photo : YONHAP News

23 сентября Центральный  окружной суд Сеула выдал ордер на арест Хан Хак Ча - президента Церкви Объединения, которая является ключевой фигурой в деле о связях администрации бывшего президента страны Юн Сок Ёля с её религиозной организацией. Хан Хак Ча была арестована сразу после выдачи ордера. Арест был неизбежен, поскольку она трижды игнорировала вызовы на допрос и вела себя недоброжелательно по отношению к следствию. Кроме того, существовала опасность уничтожения улик. Хан Хак Ча обвиняется в сговоре с Юн Сок Ёлем и передаче денег в январе 2022 года депутату Национального собрания от тогдашней правящей партии Сила народа Квон Сон Дону в качестве политического пожертвования в обмен на поддержку Церкви Объединения. Кроме того, она подозревается в том, что с целью решения проблем своей религиозной общины в период с апреля по июль 2022 года передала первой леди Ким Гон Хи дорогое ожерелье и сумку. Сторона Хан Хак Ча в целом отвергла обвинения, но выразила готовность сотрудничать со следствием.
