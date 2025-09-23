Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Успех саммита АТЭС важнее партийных разногласий

Write: 2025-09-23 14:12:07Update: 2025-09-23 16:06:09

Специальный комитет Национального собрания РК по поддержке саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) провёл 22 сентября пленарное заседание и принял резолюцию об обеспечении успешного проведения саммита АТЭС, который начнётся 31 октября в Кёнчжу провинции Кёнсан-Пукто. В резолюцию, согласованную правящей и оппозиционной партиями, включено положение о том, что «Партии окажут всю необходимую поддержку, исходя из понимания, что успех АТЭС — это важная возможность укрепить международный авторитет РК, содействовать миру на Корейском полуострове и общему процветанию Азиатско-Тихоокеанского региона». Кроме того, будет подчеркнуто, что РК является надежным местом для инвестиций, что откроет новые торговые пути. Саммит также станет возможностью продемонстрировать, что страна привлекает внимание мира благодаря K-культуре, что повысит национальный статус как культурной державы. Специальный комитет был создан 1 сентября для поддержки успешного проведения 32-го саммита АТЭС. Ожидается, что согласованная резолюция будет принята на пленарном заседании Национального собрания в ближайшее время.
