В РК началась кампания «Генеральная уборка»

Photo : YONHAP News

Правительство РК в преддверии праздника Чхусок и саммита АТЭС запустило масштабную общенациональную кампанию по благоустройству окружающей среды под названием «Генеральная уборка РК», которая проходит с 22 сентября по 1 октября. Министерство административного управления и безопасности провело церемонию начала кампании в порту Кунпхён в городе е провинции Кёнгидо. В ней приняли участие около 800 человек, включая сотрудников ряда министерств, а также волонтёры и представители гражданских организаций из 17 городов и провинций страны. После церемонии открытия участники приступили к очистке побережья от мусора. Кроме того, 22 сентября по всей стране одновременно прошли более 140 самостоятельных акций, которые охватили до 20 тысяч человек. По данным министерства административного управления и безопасности, в результате сильных ливней, прошедших летом, образовалось около 10 тысяч тонн морского мусора. Кроме того, ежегодно на лесных массивах и заброшенных территориях скапливается до 110 тысяч тонн отходов.