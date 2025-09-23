Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Подготовка к саммиту АТЭС завершается

Write: 2025-09-23 14:56:34Update: 2025-09-24 00:21:10

Подготовка к саммиту АТЭС завершается

Photo : YONHAP News

Правительство РК завершает подготовку к саммиту Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдёт в Кёнчжу провинции Кёнсан-Пукто 31 октября -1 ноября. По сообщению представителя МИД РК, по состоянию на 22 сентября общая готовность объектов, связанных с саммитом, превышает 95%. По его словам, «лидеры всех стран-участниц будут размещены в туристическом комплексе Помун в Кёнчжу. Ожидается, что лидеры США и Китая проведут двухстороннюю встречу на полях саммита, при этом она может состояться как в специально отведённом помещении в Кёнчжу, так и в другом регионе Кореи, включая Сеул. Решение о месте проведения встречи сторонами будет приниматься самостоятельно. Для лидеров, которые прибудут на саммит АТЭС на специальном самолёте, выделен международный аэропорт Кимхэ. Те, кто воспользуется коммерческим рейсом и прилетит в международный аэропорт Инчхон, смогут добраться до Кёнчжу внутренними авиарейсами, скоростным поездом KTX или автомобилем в сопровождении кортежа.
