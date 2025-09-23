Высшие дипломаты РК, США и Японии приняли совместное заявление

Photo : YONHAP News

Миностранных дел РК Чо Хён, находящийся в Нью-Йорке для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, встретился 22 сентября с государственным секретарём США Марко Рубио и министром иностранных дел Японии Такэси Иваей. По итогам встречи стороны приняли совместное заявление, в котором высоко оценили достижения трёхстороннего сотрудничества в сфере безопасности и кибербезопасности, договорились сохранять тесную координацию в политике в отношении Северной Кореи, придерживаясь принципа денуклеаризации и сдерживания. Чо Хён подчеркнул необходимость возобновления диалога с Севером. Он также отметил важность достижения практического прогресса в обеспечении мира на Корейском полуострове и решении ядерной проблемы. Совместное заявление трёх стран привлекло внимание общественности, поскольку накануне лидер Северной Кореи Ким Чон Ын, выступая на сессии Верховного народного собрания, заявил, что готов встретиться с представителями США, только если они откажутся от цели денуклеаризации. Главы внешнеполитических ведомств трёх стран также обсудили пути углубления сотрудничества в сфере экономической безопасности и передовых технологий.