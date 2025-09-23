Президент РК встретился с конгрессменами США

Президент РК Ли Чжэ Мён встретился в Нью-Йорке с четырьмя американскими конгрессменами. Как сообщили сообщили в администрации президента, во встрече приняли участие председатель подкомитета по Азиатско-Тихоокеанскому региону Комитета по иностранным делам Палаты представителей Энди Ким, заместитель председателя Комитета по международным отношениям Сената Джин Шахин, сенатор Крис Кунс и заместитель председателя Комитета по иностранным делам Палаты представителей Грегори Микс. Президент Ли Чжэ Мён отметил, что в ходе переговоров между РК и США по тарифам могут возникнуть опасения относительно нестабильности корейского валютного рынка, однако в итоге обе стороны смогут найти решение, обеспечивающее коммерческую рациональность. Американские парламентарии, в свою очередь, подчеркнули, что наличие в делегации представителей обеих палат Конгресса и обеих партий - Республиканской и Демократической - демонстрирует поддержку южнокорейско-американского альянса со стороны Конгресса США. Они подтвердили готовность оказывать всестороннюю поддержку укреплению промышленного и технологического сотрудничества между странами в таких областях как судостроение, биотехнологии и оборонная промышленность. Глава РК подчеркнул, что "ситуация с задержанием южнокорейских специалистов в штате Джорджия не должна повториться". Американские парламентарии выразили понимание необходимости улучшения визовой системы и высказали надежду на то, что усилия правительств двух стран по совершенствованию визового режима будут способствовать прохождению через Конгресс "Закона о партнерстве с Кореей".