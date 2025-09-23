Демократическая РК вернулась в международное сообщество

Photo : YONHAP News

23 сентября президент Республики Корея Ли Чжэ Мён выступил с программной речью на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В своей речи он подчеркнул, что всякий раз, когда демократия оказывалась под угрозой, Корея поднималась с непоколебимой силой. «Революция света», противостоявшая мятежной власти прошлой зимой, озарила дух ООН, и он объявил о полном возвращении новой Республики Корея в международное сообщество. Ли Чжэ Мён подтвердил готовность действовать как ответственное государство, защищающее ценности свободы и прав человека, инклюзивности и солидарности, провозглашаемые ООН. Он также представил политику в отношении Корейского полуострова, нацеленную на мирное сосуществование и совместное развитие. В программной речи президент РК озвучил концепцию «инициативы E.N.D», базирующуюся на трёх принципах - уважение к государственной системе другой стороны, отказ от какой-либо формы поглощающего объединения и отсутствие намерений совершать какие-либо враждебные действия по отношению к другой стороне. END - это аббревиатура английских слов: обмен (Exchange), нормализация отношений (Normalization) и денуклеаризация (Denuclearization). Также глава Южной Кореи призвал международное сообщество к сотрудничеству. 24 сентября Ли Чжэ Мён проведёт дебаты на площадке ООН на тему искусственного интеллекта (ИИ) и международной безопасности, став таким образом первым корейским лидером, кто будет председательствовать на открытых дебатах Совета Безопасности ООН.