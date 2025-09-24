Переговоры по тарифам продолжатся в Малайзии

Photo : YONHAP News

Директор департамента внешнеторговых переговоров министерства промышленности, торговли и энергетики Республики Корея Ё Хан Гу прибыл в Малайзию для участия во встрече министров экономики АСЕАН и встречи с торговым представителем США Джеймисоном Гриром. Ё Хан Гу согласился, что новая тарифная система США создаёт определённые трудности для отечественных производителей товаров, включая полупроводники и сталь, и он собирается затронуть этот вопрос на двусторонних и многосторонних переговорах с торговым представителем США. После завершения южнокорейско-американских торговых переговоров, прошедших в июле, Ё Хан Гу вновь посетил США с 15 по 19 сентября, где встретился с Гриром. Несмотря на достижение торгового соглашения, предусматривающего снижение взаимных пошлин с 25% до 15% в обмен на южнокорейские инвестиции в размере 350 млрд долларов, переговоры столкнулись с трудностями из-за разногласий по конкретным мерам реализации, включая распределение прибыли. В то время как США оказывают давление на Сеул, южнокорейское правительство твёрдо придерживается своей позиции, которую Ли Чжэ Мён озвучил в интервью агентству Reuters 22 сентября. Он выразил обеспокоенность тем, что, если Южная Корея инвестирует все 350 млрд долларов наличными без валютного свопа, страна столкнётся с ситуацией, аналогичной финансовому кризису 1997 года. Говоря о валютном свопе, Ё Хан Гу подчеркнул, что РК продолжает настаивать на установлении максимальных гарантий через различные каналы и обеспечении со стороны США рациональности торговли. Совещание министров экономики АСЕАН — это форум, в рамках которого министры экономики и торговли 10 государств-членов АСЕАН и ключевых стран-партнёров обсуждают экономические вопросы, которые будут рассмотрены на саммите АСЕАН в октябре.