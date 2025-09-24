Президент Южной Кореи дарит подарки на Чхусок

Photo : YONHAP News

Администрация президента Республики Корея в пресс-релизе от 23 сентября сообщила: «Президент Ли Чжэ Мён в преддверии своего первого после вступления в должность праздника Чхусок передаёт подарки различным слоям общества, желая национального единства и восстановления народного благосостояния». В число получателей подарков вошли герои-защитники Отечества, семьи погибших в результате стихийных бедствий и катастроф, а также социально незащищённые слои населения. В частности, администрация президента пояснила, что в этом году подарки также передаются семьям жертв производственных травм, которые трагически погибли, работая в поте лица на своих трудовых местах, и данный шаг отражает волю правительства разделить боль народа. Президентские подарки к празднику Чхусок состоят из президентских часов, морепродуктов из восьми провинций и отечественного риса. Ли Чжэ Мён пожелал, чтобы в преддверии Чхусок труд и усилия всего народа принесли плоды, и корейское общество наполнилось теплом. Он обещал также приложить все силы для создания мира, в котором люди живут вместе, и страны, где народ счастлив.