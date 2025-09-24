В РК впервые обнародованы расходы фондов специальной деятельности

Photo : YONHAP News

Администрация президента Республики Корея 23 сентября впервые в истории страны разместила на своем официальном сайте информацию об исполнении основных расходов на государственное управление, включая специальные операционные расходы, расходы на продвижение деятельности и расходы на специальные задачи. Администрация президента пояснила, что несмотря на определенные ограничения в связи с конфиденциальностью фондов специальной деятельности, все-таки решила обнародовать информацию, чтобы «продемонстрировать, что средства налогоплательщиков управляются надлежащим образом». Фонды специальной деятельности напрямую используются для решения государственных задач, таких как дипломатия и национальная безопасность, которые требуют конфиденциальности. До сих пор отсутствие подобных мер вызывало проблемы и подозрения у предыдущих администраций. Ожидается, что такая политика станет важнейшим шагом на пути к расширению права общественности на информацию, содействию участию в государственных делах и повышению прозрачности в государственном управлении. Однако некоторые статьи расходов, требующие конфиденциальности, например, национальная безопасность, неизбежно останутся закрытыми.