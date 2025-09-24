Специальное расследование по делу Ким Гон Хи продлено на 30 дней

Photo : YONHAP News

Команда специального прокурора во главе с Мин Чжун Ги начала полномасштабное расследование обвинений в школьном насилии, предъявленным дочери секретаря Ким Сын Хи, работавшего в администрации при бывшем президенте, а также расследование обвинений в адрес бывшей первой леди Ким Гон Хи во вмешательстве в рабочий процесс школы. Специальная следственная группа недавно получила от Управления образования города Соннам провинции Кёнгидо материалы, включая расшифровку заседания Комиссии по рассмотрению школьного насилия, и приступила к процедуре вызова связанных с делом лиц. В июле 2023 года дочь Ким Сын Хи, учившаяся тогда в третьем классе начальной школы в Соннаме, дважды напала с флейтой и кулаками на ученицу второго класса той же школы, в результате чего пострадавшая получила повреждение роговицы. Реагируя на происшествие, школа назначила нападавшей наказание в виде временного отстранения от занятий, однако, несмотря на серьёзность инцидента, принудительного перевода в другую школу не последовало. Это породило подозрения в том, что Ким Гон Хи сыграла некую роль в замалчивании случая школьного насилия особенно после того, как провела восьмиминутный телефонный разговор с заместителем министра образования. Учитывая то, что Ким Сын Хи работал в администрации бывшего президента по рекомендации Ким Гон Хи, он подал в отставку сразу же после парламентских слушаний, где были выдвинуты соответствующие обвинения. Тем временем специальная следственная группа решила продлить расследование на 30 дней до истечения первоначального 90-дневного срока расследования, который приходится на 29 сентября. Однако, если поправка к Закону о специальном расследовании, принятая Кабинетом министров 23 сентября, получит президентское одобрение и будет обнародована, то срок может быть продлён ещё на 30 дней, составив в общей сложности два месяца.