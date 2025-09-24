Индекс потребительских настроений снизился впервые за шесть месяцев

Photo : YONHAP News

Согласно результатам «Опроса потребительских настроений», опубликованным 24 сентября Банком Кореи, в сентябре индекс потребительских настроений (CCSI) составил 110,1, что на 1,3 пункта ниже, чем в августе. После резкого падения на 12,5 пункта в декабре 2024 года, вызванным введением чрезвычайного положения, индекс CCSI демонстрировал рост на протяжении пяти месяцев — с апреля по август 2025 года, однако в сентябре вновь понизился. Индекс CCSI больше 100 означает, что потребительские настроения стали более оптимистичны по сравнению со средним уровнем, наблюдаемым в период с 2003 по 2024 годы, а ниже 100 указывает на пессимистичность. Снижение индекса CCSI наблюдалось по четырём из шести индикаторов: ожидания будущих экономических условий внутри страны, взгляд потребителей на текущие экономические условия внутри страны, ожидания на будущий уровень жизни и ожидания будущих расходов домохозяйств. Представитель отдела исследования экономических настроений Банка Кореи Ли Хе Ён объяснила снижение индекса CCSI ослаблением строительного сектора и сохраняющейся неопределённости из-за незавершённых переговоров по тарифам между США и РК.