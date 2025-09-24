МВФ: Рост экономики РК в этом году составит 0,9%

Photo : YONHAP News

По данным Международного валютного фонда (МВФ), старение населения РК создаёт растущие фискальные риски, несмотря на восстановление экономики. 24 сентября ежегодная консультационная миссия МВФ, которая находится сейчас в РК, опубликовала результаты ежегодных консультаций за 2025 год. Согласно данным, хотя внутриполитическая ситуация и неопределенность в отношении мировой торговой политики сдерживали рост РК в 2025 году, правительство принимает необходимые меры для стимулирования экономики. Также, благодаря постепенному восстановлению внутреннего спроса и устойчивому экспорту полупроводников, компенсирующему снижение других видов экспорта, прогнозируется, что темпы роста в 2025 году достигнут 0,9%, а в 2026 году реальный ВВП РК увеличится до 1,8%. Миссия ВМФ также подчеркнула важность стимулирования внутреннего спроса и диверсификации структуры экспорта РК для достижения устойчивого роста, призвав к постепенному сокращению задолженности домохозяйств и принятию мер реагирования на демографические изменения. Ежегодные консультации – это встреча, на которой МВФ рассматривает общую экономику стран-членов, включая их макроэкономические, налогово-бюджетные и финансовые условия. На основе результатов ежегодных консультаций МВФ составляет отчёты по каждой стране и публикует их после утверждения Советом директоров.