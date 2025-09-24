В РК обсуждается проект по сокращению рабочего времени

Photo : KBS News

В РК создан консультативный орган с участием представителей трудящихся, работодателей и госслужащих для содействия сокращению фактического рабочего времени до среднего показателя по ОЭСР. Министерство труда и занятости объявило, что 24 сентября состоялось первое заседание «Комитета по реализации сокращения фактического рабочего времени» данного органа. По состоянию на 2024 год годовое рабочее время в Южной Корее составило 1859 часов, что на 151 час больше среднего показателя по ОЭСР (1708 часов). Новый консультативный орган планирует обсудить различные меры, включая правовые и институциональные реформы, такие как запрет инклюзивной заработной платы, поощрение ежегодного отпуска, повышение производительности труда, рост уровня занятости и содействие балансу между работой и личной жизнью с целью достижения среднего показателя по ОЭСР. В состав консультативного органа вошли Корейская конфедерация профсоюзов (KCTU), Федерация корейских профсоюзов (FKTU), Корейская федерация работодателей (KEF) и Корейская федерация малого и среднего бизнеса (KBIZ). Сопредседателями органа являются Пэ Гю Сик, бывший президент Корейского института труда, и Ким Ю Чжин, директор Управления трудовой политики Министерства занятости и труда.