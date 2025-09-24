Рак шейки матки будет побежден к 2044 году

Photo : KBS News

К 2044 году в Республике Корея будет побеждён рак шейки матки. Последние исследования показывают, что к этому году страна достигнет уровня Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по ликвидации заболевания. По критериям ВОЗ рак шейки матки считается искоренённым, если ежегодно фиксируется не более 4 случаев на 100 000 женщин. Заболеваемость в РК снизилась с 18,8 случая на 100 000 женщин двадцать лет назад до 12,3 случая в последние годы. В настоящее время в стране проводится цитологический скрининг (Pap-test) каждые два года для женщин старше 20 лет, при этом охват обследованием составляет 51,5% женского населения. Кроме того, уровень вакцинации девочек 12 лет против вируса папилломы человека (ВПЧ) достигает около 74%. Если в будущем скрининг будет переведён на выявление высокоонкогенных типов ВПЧ и охват обследованием увеличится до 70%, а уровень вакцинации достигнет 90%, срок ликвидации рака шейки матки в РК можно будет приблизить ещё более чем на 10 лет.