В Сеуле пройдёт Международный фестиваль фейерверков

Write: 2025-09-24 15:02:18Update: 2025-09-25 00:35:00

Photo : YONHAP News

27 сентября в парке Ханган в сеульском районе Ёыйдо состоится Международный фестиваль фейерверков-2025. Мэрия Сеула приняла комплексные меры по обеспечению безопасности этого мероприятия, собирающего более миллиона человек. Планируется создать Комплексный штаб безопасности совместно с ответственным организациями — полицией, пожарной службой, районными администрациями и конгломератом «Ханхва», а также увеличить количество персонала безопасности на 13% по сравнению с прошлым годом. Сетевые магазины шаговой доступности в районах Ёыйдо, Ёнсан и Панпхо провели специальную подготовку к фестивалю. CU увеличила в 100 раз объём заказов на согревающие товары, в числе которых горячая еда, грелки и пледы, GS25 будет обеспечивать достаточный запас популярных товаров и готовить дополнительный персонал для обеспечения безопасности. А 7-Eleven уделяет особое внимание пополнению запасов товаров, связанных с фильмом K-Pop Demon Hunters, поскольку фестиваль фейерверков посещает большое количество иностранных граждан.
