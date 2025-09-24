Ли Чжэ Мён встретился с генсеком ООН

Photo : YONHAP News

Президент РК Ли Чжэ Мён встретился 23 сентября в Нью-Йорке с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем. Это их вторая встреча после саммита «Большой семёрки», прошедшего в июне. Ли Чжэ Мён заявил, что мир и безопасность на Корейском полуострове связаны с миром и безопасностью всего международного сообщества, призвав ООН поддержать переход от конфликта и конфронтации к диалогу и сотрудничеству. Глава РК также выразил поддержку реформам ООН, продвигаемым Антониу Гутерришем, и добавил, что Южная Корея будет способствовать превращению ООН в эффективную и действенную организацию. Генеральный секретарь ООН, в свою очередь, положительно оценил южнокорейскую политику в отношении Северной Кореи. Он высоко оценил усилия Сеула как надёжного партнёра в решении таких ключевых вопросов как гуманитарная помощь, достижение целей устойчивого развития, права человека, актуальные мировые проблемы.