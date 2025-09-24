Главы МИД G7 за денуклеаризацию КНДР’

Photo : YONHAP News

23 сентября в Нью-Йорке состоялась встреча министров иностранных дел стран «Большой семерки» (G7), в ходе которой была подтверждена приверженность принципу полной денуклеаризации Северной Кореи. В совместном заявлении, опубликованном по итогам встречи, министры призвали к немедленному решению проблемы похищений людей. Они призвали к прекращению огня между Израилем и ХАМАС, потребовав оказания гуманитарной помощи для облегчения страданий мирного населения в секторе Газа и скорейшего освобождения заложников. Главы МИД «Большой семерки» настоятельно призвали Иран к выполнению своих обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия и возобновлению сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии. Они подчеркнули, что Иран должен заключить прочное и всеобъемлющее ядерное соглашение, отказавшись от обладания ядерным оружием посредством прямого диалога с США.