Политика

В Нью-Йорке два саммита: РК-Чехия и РК-Узбекистан

Write: 2025-09-24 16:03:22Update: 2025-09-25 00:14:09

Photo : YONHAP News

После выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 23 сентября президент Ли Чжэ Мён встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, чтобы обсудить пути укрепления сотрудничества между двумя странами. Ранее, 24 июля, они по телефону договорились о расширении практического и взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами в области транспорта и промышленного строительства. Президент РК также провёл свою первую встречу с президентом Чехии Петром Павлом. Ли Чжэ Мён подчеркнул, что в этом году отмечается 35-летие установления дипломатических отношений между двумя странами и 10-летие установления стратегического партнёрства. Он призвал к развитию отношений между двумя странами, основываясь на общности демократических ценностей.  Петр Павел выразил отметил важность сотрудничества между демократическими странами в условиях быстро меняющейся глобальной ситуации.
