Президент РК возглавил дебаты СБ ООН

24 сентября президент РК Ли Чжэ Мён руководил открытыми дебатами Совета Безопасности в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Это был первый случай, когда лидер РК занял председательское место в зале заседаний ООН. Темами обсуждения стали «Искусственный интеллект (ИИ), глобальный мир и безопасность». Ли Чжэ Мён, цитируя профессора Джеффри Хинтона, отметил: «Современный искусственный интеллект подобен тигрёнку. Он может превратиться в свирепого зверя, который съест нас, или в очаровательного персонажа Дерпи из мультфильма «K-POP охотницы на демонов». Он подчеркнул, что единственный способ справиться с вызовами эпохи ИИ — это объединить международное сообщество и установить принцип «ответственного использования». Он также отметил роль ООН и Совета Безопасности в этом вопросе. По его словам, ИИ способен стать мощным инструментом предотвращения конфликтов, например, для мониторинга распространения оружия массового уничтожения. Однако при утрате контроля мир может ждать антиутопическое будущее с дезинформацией, терроризмом и кибератаками. Ли Чжэ Мён сообщил, что РК представит «Инициативу АТЭС по ИИ» на встрече в городе Кёнчжу, чтобы возглавить международное сотрудничество в этой сфере. 31 октября и 1 ноября в южнокорейском городе Кёнчжу провинции Кёнсан-Пукто проходит саммит АТЭС. Завершая выступление в ООН, президент РК подчеркнул: человечество стоит на переломном этапе, когда необходимо отстаивать общие ценности, и призвал членов Совбеза сделать так, чтобы изменения, привнесённые ИИ, стали трамплином для прогресса.