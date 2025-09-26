Ким Мин Сок: Коммуникация важна при реализации госпрограмм

Photo : YONHAP News

Отсутствие коммуникации является главным риском при реализации государственных программ. Об этом заявил премьер-министр РК Ким Мин Сок, выступая 24 сентября на совещании по вопросам внутренней политики. Он подчеркнул, что для успешного выполнения задач важны скорость, результативность и диалог с населением. Правительство планирует запустить онлайн-платформу «Открытая площадка для обсуждения государственных задач» для сбора и обсуждения мнений граждан в реальном времени, а также намерено посещать места реализации проектов, чтобы учитывать позицию населения. На совещании также обсудили совершенствование системы работы с псевдонимизированными данными, меры безопасности в период праздника Чхусок и карантинные меры против инфекций скота зимой. Премьер-министр пообещал снизить риски утечки персональных данных и использовать базы данных для создания новых возможностей. С 3 по 9 октября, в выходные в честь праздника Чхусок, будет действовать особый режим управления безопасностью с круглосуточным мониторингом и оперативным реагированием.