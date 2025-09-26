В РК будут улучшены условия для инвестиций

Photo : YONHAP News

24 сентября министр промышленности, торговли и энергетики Ким Чжон Гван впервые после вступления в должность встретился с руководителями иностранных торговых палат в РК. Представители США, Европы, Германии, Франции, Японии, Китая и Великобритании выразили обеспокоенность новым законом о профсоюзах, включая «Закон о жёлтом конверте», который ограничивает право компаний требовать возмещения ущерба за законные трудовые действия. Закон вступит в силу в марте 2026 года, и бизнес-сообщества потребовали смягчит его влияние. Президент Французской торговой палаты Давид-Пьер Жаликон отметил важность предсказуемости для инвесторов и предложил гибкое внедрение закона. Министр Ким Чжон Гван пообещал собрать отзывы иностранных компаний и совместно с другими ведомствами разрабатывать для иностранных инвесторов альтернативы, а также усилить поддержку инвестиций, улучшить деловую среду и увеличить финансирование исследований и разработок.