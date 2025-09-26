РК и США провели заседание KIDD

Photo : YONHAP News

На 27-м заседании южнокорейско-американского диалога о совместной обороне (KIDD), состоявшемся в Сеуле 23-24 сентября, была проведена проверка реализации плана передачи Сеулу оперативного контроля над своими войсками в военное время. Делегации возглавляли исполняющий обязанности начальника управления планирования оборонной политики министерства обороны РК Юн Бон Хи и исполняющий обязанности помощника министра обороны США по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Джон Но. По итогам проверки был отмечен существенный прогресс в реализации плана. Президент РК Ли Чжэ Мён поставил цель завершить передачу оперативного контроля в течение своего срока. Изначально РК и США договорились передать Сеулу контроль над своими войсками в военное время к апрелю 2012 года, однако передача несколько раз откладывалась. Администрация Ли Мён Бака перенесла её на 2015 год. При Пак Кын Хе было решено осуществить её без указания конкретной даты, после выполнения трёх условий: наличия достаточного военного потенциала южнокорейской армии, способности альянса реагировать на ядерные угрозы КНДР и благоприятной обстановки безопасности в регионе и на Корейском полуострове. К настоящему моменту все три условия выполнены.