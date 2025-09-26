Ли Чжэ Мён встретился с главой Польши

Photo : YONHAP News

24 сентября в Нью-Йорке президент РК Ли Чжэ Мён встретился с президентом Польши Каролем Навроцким. Лидеры отметили, что с 1989 года отношения между двумя странами стабильно развиваются в политике, экономике и гуманитарной сфере, а в последнее время укрепляются за счёт инвестиций корейских компаний в высокие технологии. Особое внимание было уделено оборонному сотрудничеству, которое было решено расширить. Навроцкий отметил соблюдение графика поставок южнокорейских танков К2, а Ли Чжэ Мён предложил углубить кооперацию и в других оборонных системах, подчеркнув качество и конкурентоспособность корейского вооружения. Глава РК также выразил надежду на участие отечественных компаний в польском проекте по строительству подводных лодок «Орка» стоимостью около 8 трлн вон или 5,8 млрд долларов, в рамках которого Польша планирует закупить три новые субмарины. В тендере уже участвует корейская компания Hanwha Group.