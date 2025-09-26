Президент РК пообещал решить «корейский дисконт»

Photo : YONHAP News

25 сентября в качестве заключительного мероприятия в программе визита в Нью-Йорк президент РК Ли Чжэ Мён провёл "Инвестиционный саммит РК" на Уолл-стрит - в центре мировых финансов. Он назвал одной из причин "корейского дисконта" непрозрачность рынка и ряд факторов, пообещав устранять неудобства, которые испытывают иностранные инвесторы. Ли Чжэ Мён подчеркнул, что будет строго реагировать на манипуляции с акциями и продвигать третью поправку к коммерческому законодательству, чтобы сделать структуру принятия решений в компаниях более рациональной. Он также заявил, что активно займется решением геополитических рисков Корейского полуострова. Отметив, что Северная Корея, по-видимому, вступила в заключительную стадию разработки межконтинентальных баллистических ракет, Ли Чжэ Мён предложил подготовить перспективный план поэтапного прекращения Пхеньяном разработки ядерного оружия. В "Инвестиционном саммите РК" приняли участие около 20 ведущих финансистов, включая генеральных директоров Citigroup, PIMCO и JPMorgan.