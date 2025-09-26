Закон об организации правительства не принят

Photo : KBS News

Переговоры между правящей и оппозиционной партиями по принятию Закона об организации правительства, прошедшие накануне пленарного заседания 25 сентября провалились. Спикер Национального собрания У Вон Сик вынес на пленарное заседание 4 спорных законопроекта, включая закон об организации правительства, а Народная сила выступила с против, применив метод филибастера - законного блокирования хода заседания посредством неограниченно долгих дебатов.Приоритетными законопроектами Демократической партии являются 4 закона: закон об организации правительства, закон о Национальном собрании (реорганизующий постоянные комитеты парламента в соответствии с правительственной организацией), закон об учреждении Комитета по вещанию, медиа и связи, и закон о свидетелях и экспертизе в Национальном собрании (позволяющий подавать обвинения в лжесвидетельстве через решение пленарного заседания даже после окончания деятельности специальных комитетов парламента).В связи с этим на пленарном заседании Национального собрания до 29 сентября будет повторяться цикл 24-часового филибастера для каждого из 4 спорных законопроектов.Лидер Демократической партии Чон Чхон Рэ назвал прискорбной подобную тактику работы и подверг критике подобные меры блокирования Закона об организации правительства, приравняв их к попытке помешать будущему Республики Корея.​