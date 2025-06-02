Работа компьютерной сети правительства нормализуется

Photo : YONHAP News

28 сентября началось постепенное восстановление работы компьютерной сети правительства, пострадавшей в результате пожара. Об этом сообщили в министерстве административного управления и безопасности РК. Ряд правительственных серверов пострадали 26 сентября в результате пожара, вызванного взрывом литий-ионного аккумулятора в компьютерном зале Национальной службы информационных ресурсов в городе Тэчжоне. По состоянию на полночь 29 сентября 39 из 647 правительственных серверов, включая систему мобильной идентификации и онлайн-почтовую службу, возобновили работу. Министерство также сообщило, что постепенно возобновит работу 551 сервера, которые были выключены по соображениям безопасности, хотя они и не пострадали от пожара. Общеправительственная информационная система Onnara, имеющая решающее значение для государственного сектора, в настоящее время предлагает лишь ограниченные услуги, а её ключевые функции остаются недоступными. Готовится перемещение 96 повреждённых серверов в филиал ведомства в город Тэгу. Полное восстановление работы займёт около двух недель.