Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

В Корее

Работа компьютерной сети правительства нормализуется

Write: 2025-09-29 10:11:20Update: 2025-09-29 15:07:48

Работа компьютерной сети правительства нормализуется

Photo : YONHAP News

28 сентября началось постепенное восстановление работы компьютерной сети правительства, пострадавшей в результате пожара. Об этом сообщили в министерстве административного управления и безопасности РК. Ряд правительственных серверов пострадали 26 сентября в результате пожара, вызванного взрывом литий-ионного аккумулятора в компьютерном зале Национальной службы информационных ресурсов в городе Тэчжоне. По состоянию на полночь 29 сентября 39 из 647 правительственных серверов, включая систему мобильной идентификации и онлайн-почтовую службу, возобновили работу. Министерство также сообщило, что постепенно возобновит работу 551 сервера, которые были выключены по соображениям безопасности, хотя они и не пострадали от пожара. Общеправительственная информационная система Onnara, имеющая решающее значение для государственного сектора, в настоящее время предлагает лишь ограниченные услуги, а её ключевые функции остаются недоступными. Готовится перемещение 96 повреждённых серверов в филиал ведомства в город Тэгу. Полное восстановление работы займёт около двух недель.
Список

Новости по этой теме

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >