РК и США совершенствуют визовую систему

Photo : YONHAP News

РК и США создадут на этой неделе рабочую группу по совершенствованию визовой системы для южнокорейских рабочих. Как сообщили дипломатические источники, первое заседание рабочей группы пройдёт 30 сентября в Вашингтоне. В начале сентября 317 южнокорейских рабочих на строительной площадке завода по производству аккумуляторов компаний Hyundai и LG в американском штате Джорджия за нарушения визового режима. Они были освобождены после дипломатических переговоров. По сообщению источников, в составе рабочей группы представители МИД РК, госдепартамента, министерства национальной безопасности и министерства торговли США. Стороны обсудят вопрос совершенствования визовой системы США для южнокорейских рабочих в то время, когда компании из РК реализуют крупные проекты в США. Многие из задержанных в ходе рейда в Джорджии прибыли в США по визе B1, которая выдаётся участникам деловых поездок, включая участие в переговорах и подписание контрактов. Если применение визы B1 будет расширено, США смогут быстро решить проблемы южнокорейских бизнесменов без необходимости кардинально менять действующую визовую систему.