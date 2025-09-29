РК готовится к наплыву китайских туристов, поскольку 29 сентября вступил в силу временный безвизовый въезд для китайских туристических групп. По 30 июня следующего года китайские туристические группы из трёх и более человек, организованные уполномоченными туристическими агентствами, смогут находиться в РК без визы до 15 дней. На острове Чечжудо безвизовый режим сроком до 30 дней как для индивидуальных, так и для групповых туристов останется без изменений. Правительство прогнозирует, что эта мера привлечёт дополнительно 1 млн китайских туристов. Решение южнокорейской стороны последовало за решением Пекина, принятого в ноябре прошлого года, предоставить до конца следующего года временный безвизовый режим для туристов из РК и ряда других стран. Поток китайских туристов в РК восстанавливается: в октябре прошлого года их было 392 тысячи, а в июле этого года 602 тысячи человек.