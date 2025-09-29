Летом 2025 года в РК рекордный спрос на электроэнергию

Photo : YONHAP News

Министерство промышленности, торговли и энергетики РК сообщило 29 сентября о рекордно высоком спросе на электроэнергию минувшим летом на фоне продолжительной жары. По данным министерства, максимальный спрос на электроэнергию составил 25 августа 104,1 гигаватт, установив новый рекорд. Средняя температура по стране в период с июня по август составила +25,7°C, что на 0,1°C выше предыдущего рекорда. 29 сентября министр промышленности, торговли и энергетики Ким Чжон Гван посетил Корейскую электроэнергетическую биржу и Корейскую электроэнергетическую корпорацию (KEPCO), где отметил усилия работников по обеспечению стабильного электроснабжения. «Энергетический сектор играет ключевую роль в поддержании конкурентоспособности компаний и отраслей в условиях жёсткой глобальной конкуренции. Даже после реорганизации правительства мы продолжим изучать пути тесного сотрудничества промышленности и энергетики»,- сказал Ким Чжон Гван.