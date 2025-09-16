Кабинет министров одобрил закон о реорганизации правительства

Photo : YONHAP News

30 сентября Кабинет министров РК одобрил законопроект о реорганизации правительства. На прошлой неделе он был утверждён на пленарном заседании Национального собрания. На том же заседании Кабинета министров, которое прошло под председательством президента Ли Чжэ Мёна, были одобрены законопроекты о переименовании постоянных парламентских комитетов и упразднении Корейского комитета по вопросам связи и телекоммуникаций. В соответствии с законом о правительстве, с октября следующего года прокуратура разделится на два органа – Обвинительно-апелляционное управление и управление по расследованию тяжких преступлений. Первый орган будет подчинён министерству юстиции, а второй - министерству административного управления и безопасности. Со 2 января следующего года министерство планирования и финансов будет разделено на министерство финансов и экономики и планово-бюджетное управление, которое будет подчинено канцелярии премьер-министра. Другие министерства будут переименованы и реструктурированы уже с 1 октября. Министерство промышленности, торговли и энергетики будет переименовано в министерство промышленности и торговли. Министерство экологии станет министерством климата, энергетики и экологии. Ему будут переподчинены большинство энергетических департаментов нынешнего министерства промышленности, торговли и энергетики. Министерство по делам женщин и семьи будет переименовано в министерство по делам гендерного равенства и семьи, статистическое управление – в национальное управление данными, а агентство интеллектуальной собственности - в управление интеллектуальной собственности при премьер-министре. Должность вице-премьера по социальным вопросам, которую совмещал министр образования, будет упразднена. Однако министр финансов и экономики, а также министр науки будут по совместительству исполнять обязанности заместителей премьер-министра. Законопроект об упразднении Корейского комитета по вопросам связи и телекоммуникаций предусматривает создание нового органа - комитета по вопросам связи, медиа и телекоммуникаций.