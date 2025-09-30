РК и Япония активизируют «челночную дипломатию»

Photo : YONHAP News

30 сентября президент РК Ли Чжэ Мён и премьер-министр Японии Сигэру Исиба встретились в Пусане. Это была третья по счёту встреча лидеров двух стран после вступления Ли Чжэ Мёна на пост президента в июне этого года. В ходе встречи, продолжавшейся 76 минут, обсуждались вопросы активизации сотрудничества между двумя странами в различных областях. В частности, Ли Чжэ Мён призвал к активизации «челночной дипломатии», поскольку РК и Япония, являясь соседями, должны «встречаться друг с другом и строить отношения, основанные как на эмоциональной, так и на экономической близости». Он подчеркнул важность сотрудничества в области развития регионов, отметив, что обе страны сталкиваются с проблемами, связанными с концентрацией населения в столичных районах. Сигэру Исиба отметил, что частые обмены опытом покажут, «насколько близки наши две страны на самом деле». Он призвал к сотрудничеству по таким общим вопросам как старение населения, низкая рождаемость, энергетическая самодостаточность и продовольственная безопасность, предложив возобновить работу совместного комитета по науке и технологиям.